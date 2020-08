Svolta nelle indagini su Gioele: potrebbe essere morto nell’incidente fatto da mamma Viviana (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ terminata, al Policlinico di Messina, l’autopsia sui resti del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa dopo l’incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. La prima ipotesi che trapela è che il bambino potrebbe essere morto a seguito dell’incidente avvenuto prima della fuga tra i boschi della mamma. L’ipotesi dell’incidente mortale per il bambino Gli accertamenti disposti dall Procuratore di Patti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull’auto della donna per verificare l’eventuale presenza di profili genetici ed eventuali future comparazioni avrebbero dunque fatto riprendere quota alla tesi che ... Leggi su secoloditalia

PERUGIA - Hanno trovato casa i primi 51 vincitori del concorso per Dsga. Con il decreto 362 del 24 agosto, la dirigente dell’Usr Umbria Antonella Iunti ha infatti assegnato la sede ai nuovi Dirigenti ...

È morto a 91 anni a Mammola, in provincia di Reggio Calabria, Nicodemo Spatari, noto come Nik Spatari, pittore, scultore e architetto celebre per aver dato vita nel 1969, insieme a Hiske Maas, al MuSa ...

