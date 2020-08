SuperQuark – Sesta puntata del 26 agosto 2020 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi. (Di mercoledì 26 agosto 2020) Estate, ormai da decenni, significa SuperQuark. Sesta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di sette puntate. SuperQuark Sesta puntata 26 agosto 2020 Il doc della serie “Sette continenti un pianeta” racconta come gli animali … L'articolo SuperQuark – Sesta puntata del 26 agosto 2020 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi. Leggi su unduetre

tuttotv_info : SuperQuark, puntata di mercoledì 26 agosto 2020 - SuperQuark, puntata di mercoledì 26 agosto 2020 Nella sesta punta… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperQuark Sesta

È dedicata al Nord America la sesta puntata di questa stagione di Superquark, in onda mercoledì 26 agosto in prima serata su Rai1. Con il doc della serie “Sette continenti un pianeta” della BBC, Piero ...La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra documentari e scienza, serie tv, cinema. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio ...