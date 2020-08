Superquark, i segreti della pizza perfetta: anticipazioni sesta puntata del 26 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nella sesta puntata di questa stagione di Superquark, condotta da Piero Angela e in onda mercoledì 26 agosto alle 21.25 su Rai1, il documentario della BBC dedicato al Nord America: un continente che conosce climi molto diversi, dalle zone gelide del Nord alle calde paludi del Sud. Il doc della serie “Sette continenti un pianeta” racconta come gli animali selvatici debbano adattarsi ai grandi freddi, mentre la lince americana usa la sua astuzia per riuscire a catturare la sua preda preferita, la lepre delle nevi, più agile e rapida di lei. Poi le calde foreste del Mississippi, dove si può assistere all’affascinante spettacolo di milioni di lucciole che risplendono nella notte. Girando in lungo e in largo per il Nord America si scopre quanto siano ... Leggi su tvzap.kataweb

