Supercoppa Europea, Bayern Monaco-Siviglia: tifosi sugli spalti a Budapest, ma il governo magiaro chiede garanzie (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 24 settembre a Budapest si giocherà la Supercoppa Europea che vedrà opposte Bayern Monaco e Siviglia.VIDEO PSG-Bayern Monaco, a Marsiglia festa grande per il ko dei parigini: caroselli e fuochi d’artificioL'emergenza Covid negli ultimi mesi ha costretto le autorità mondiali a giocare le sfide di campionato e coppe a porte interamente chiuse per non rischiare di propagare il contagio. Per la sfida che si giocherà in terra magiara, invece, si è deciso di reinserire quantomeno parzialmente i tifosi sugli spalti con il 30% del pubblico che potrà popolare l'impianto. Una percentuale che equivale a ventimila spettatori, ma nel frattempo è arrivata la ... Leggi su mediagol

Mediagol : #SupercoppaEuropea, Bayern Monaco-Siviglia: tifosi sugli spalti a Budapest, ma il governo magiaro chiede garanzie… - AndreaR99677776 : @InterCrisi @stevebianconero @pisto_gol Quando giocate la supercoppa Europea ? Ah non la giocate ? - nicolasbettoni8 : @spectatorfooty La coppa delle coppe non la considerate? Era molto più importante dell’Europa League perché ti port… - MrBaro_ : Principato di Monaco, Agosto 1999. È possibile notare i manifesti che annunciano in città il match valido per la Su… - 11contro11 : UFFICIALE - La Supercoppa Europea si gioca a porte aperte #BayernMonaco #Siviglia #ChampionsLeague #EuropaLeague… -