Summer Concert: gli appuntamenti dal 28 al 30 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Torna Summer Concert dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta. La Rassegna, articolata in Musica nel Chiostro e Matinée al Museo, avrà luogo “en plein air” dal 5 agosto al 20 Settembre presso il Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, il Palazzo Mazziotti di Caiazzo e il Museo Archeologico di Teano. Parallelamente a Summer Concert è in corso il Festival Organistico a Pietramelara presso la Chiesa di S. Rocco e a Roccamonfina presso il Santuario Madonna dei Lattani. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici ... Leggi su anteprima24

_PuntoZip_ : La chitarra di Andrea De Vitis a Caiazzo per SUMMER CONCERT 2020 - CeccarelliL_ : La chitarra di Andrea De Vitis a Caiazzo per SUMMER CONCERT 2020 - TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: Caiazzo: a Palazzo Mazziotti, il “Summer Concert” con Andrea De Vitis - - Napoliflash24 : Caiazzo: a Palazzo Mazziotti, il “Summer Concert” con Andrea De Vitis - - TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: Caiazzo: a Palazzo Mazziotti, il “Summer Concert” con Andrea De Vitis - -

Ultime Notizie dalla rete : Summer Concert A Caiazzo il "Summer Concert" nel Palazzo Mazziotti La Repubblica Parco San Felice, agosto chiude con Scamarcio e un omaggio alla grande Mina. Gli appuntamenti di Summer Park

Proseguono gli eventi estivi di Summer Park 2020, la rassegna promossa da Parcocittà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia. Il 27 agosto alle ore 21 torna il cinema sotto le stelle ...

Summer Concert 2020: Aristo Sham inaugura il week end di concerti al Convento di S. Francesco a Carinola

Un week end tra pianofestival sulle note del piano di Aristom Sham, echi iberici da Scarlatti alla musica latino americana con Etno & Colto con la fisarmonica di Luca De Prisco, Barocco e barocchism ...

Proseguono gli eventi estivi di Summer Park 2020, la rassegna promossa da Parcocittà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia. Il 27 agosto alle ore 21 torna il cinema sotto le stelle ...Un week end tra pianofestival sulle note del piano di Aristom Sham, echi iberici da Scarlatti alla musica latino americana con Etno & Colto con la fisarmonica di Luca De Prisco, Barocco e barocchism ...