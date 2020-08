Steven Spielberg, morto il padre del regista: a lui dedicò l'Oscar (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il padre di Steven Spielberg, Arnold Spielberg è morto per cause naturali il 25 agosto 2020: ingegnere elettronico è considerato uno dei pionieri dell'informatica e a lui il regista dedicò l'Oscar per Salvate il soldato Ryan. Steven Spielberg è in lutto: il padre Arnold Spielberg è morto il 25 agosto 2020 per cause naturali, aveva 103 anni. La notizia è stata diffusa da Variety che ha confermato la presenza del regista negli ultimi momenti di vita del padre. Steven Spielberg è riuscito a stringere la mano del padre mentre se ne andava e ... Leggi su movieplayer

