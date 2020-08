Stefano Vignaroli positivo al Covid, il deputato M5S contagiato in Sardegna: 'La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me' (Di mercoledì 26 agosto 2020) 'Sono positivo al #Covid. La #CostaSmeralda ha lasciato il segno anche a me' . Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Stefano Vignaroli . 'Sono in quarentena da diversi giorni ormai -annuncia il ... Leggi su leggo

zazoomblog : Stefano Vignaroli positivo al Covid il deputato M5S contagiato in Sardegna: La Costa Smeralda ha lasciato il segno… - 80yeye80 : RT @ultimenotizie: 'Sono positivo al Covid. La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me'. Lo scrive su Facebook il deputato #M5S, Ste… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Stefano Vignaroli positivo al Covid, il deputato M5S contagiato in Sardegna: «La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a m… - pbenedetti50 : RT @ultimenotizie: 'Sono positivo al Covid. La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me'. Lo scrive su Facebook il deputato #M5S, Ste… - EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: 'Sono positivo al Covid. La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me'. Lo scrive su Facebook il deputato #M5S, Ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Vignaroli Stefano Vignaroli (M5S) positivo al Covid TerzoBinario.it Stefano Vignaroli (M5S) positivo al Covid

“Sono positivo al Covid”. Così Stefano Vignaroli, deputato M5S, in un post su Facebook. “La meravigliosa CostaSmeralda ha lasciato il segno anche a me. Sono in quarentena da diversi giorni ormai e ho ...

Vignaroli: "Positivo al Covid, Sardegna ha lasciato il segno"

"Sono positivo al #Covid. La #CostaSmeralda ha lasciato il segno anche a me". Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Stefano Vignaroli. Sono in quarantena da diversi giorni ormai -annuncia il parlamen ...

“Sono positivo al Covid”. Così Stefano Vignaroli, deputato M5S, in un post su Facebook. “La meravigliosa CostaSmeralda ha lasciato il segno anche a me. Sono in quarentena da diversi giorni ormai e ho ..."Sono positivo al #Covid. La #CostaSmeralda ha lasciato il segno anche a me". Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Stefano Vignaroli. Sono in quarantena da diversi giorni ormai -annuncia il parlamen ...