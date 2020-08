Stefano Accorsi e la foto con la moglie Bianca: «Attesa dolce» (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’annuncio di una quarta gravidanza è passato per poche parole. «Aspettando tutti insieme», ha scritto tre mesi fa Stefano Accorsi, pubblicando su Instagram una foto di Bianca Vitali, con la pancia arrotondata dalla promessa di un secondo figlio. Su di sé, aveva le mani dei tre figli dell’attore, i primi due dei quali avuti da Laetitia Casta. Le comunicazioni, allora, sono finite con la foto e dodici settimane sono passate prima che Accorsi decidesse di pubblicare un secondo scatto, corredato dalle stesse parole del primo. Leggi su vanityfair

disilluso_ : RT @therealpallazzo: Stefano Accorsi ha ideato 1992, convinto Sky a produrlo, interpretato il protagonista, messo in piedi due stagioni e m… - 13LBT : RT @therealpallazzo: Stefano Accorsi ha ideato 1992, convinto Sky a produrlo, interpretato il protagonista, messo in piedi due stagioni e m… - cd_danny : RT @therealpallazzo: Stefano Accorsi ha ideato 1992, convinto Sky a produrlo, interpretato il protagonista, messo in piedi due stagioni e m… - Vittorio_Ribas : RT @therealpallazzo: Stefano Accorsi ha ideato 1992, convinto Sky a produrlo, interpretato il protagonista, messo in piedi due stagioni e m… - bonaluc : RT @therealpallazzo: Stefano Accorsi ha ideato 1992, convinto Sky a produrlo, interpretato il protagonista, messo in piedi due stagioni e m… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Accorsi Stefano Accorsi e la foto con la moglie Bianca: «Attesa dolce» Vanity Fair.it Stefano Accorsi e la foto con la moglie Bianca: «Attesa dolce»

L’annuncio di una quarta gravidanza è passato per poche parole. «Aspettando tutti insieme», ha scritto tre mesi fa Stefano Accorsi, pubblicando su Instagram una foto di Bianca Vitali, con la pancia ar ...

Regionali Campania 2020, Caldoro e Salvini insieme dopo il gelo: «Il centrodestra è unito»

Finalmente c'è la stretta di mano tra Matteo Salvini e il candidato del centrodestra Stefano Caldoro. La photo-opportunity arriva a Torrecuso durante una delle tappe del lunghissimo tour che il leader ...

L’annuncio di una quarta gravidanza è passato per poche parole. «Aspettando tutti insieme», ha scritto tre mesi fa Stefano Accorsi, pubblicando su Instagram una foto di Bianca Vitali, con la pancia ar ...Finalmente c'è la stretta di mano tra Matteo Salvini e il candidato del centrodestra Stefano Caldoro. La photo-opportunity arriva a Torrecuso durante una delle tappe del lunghissimo tour che il leader ...