Stati Uniti | arrestato un 17enne per la morte dei due manifestanti anti-razzisti Trump annuncia l’arrivo della Guardia Nazionale

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso, con un fucile semiautomatico, due manifestanti durante le proteste contro il razzismo a Kenosha, in Wisconsin. Kyle Rittenhouse, subito dopo la sparatoria, era riuscito a fuggire ma poi era stato bloccato nella sua città di residenza, in Illinois. A incastrarlo i video forniti da alcuni testimoni. Una delle vittime è stata colpita alla testa, l'altra in pieno petto, mentre una terza persona è rimasta ferita. I fatti si sono verificati nel corso della terza notte di proteste contro la polizia dopo che il 29enne afroamericano Jacob Blake è stato colpito alla schiena da alcuni colpi di pistola. Il giovane è rimasto paralizzato alle gambe: i proiettili hanno raggiunto la sua ...

