Sportitalia - Quante richieste per Llorente! 7 offerte, in Italia pressing del Benevento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tante richieste per Fernando Llorente, in uscita dal Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di SportItalia, Alfredo Pedullà, ci sono addirittura 7 offerte per l'attaccante spagnolo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sportitalia - Quante richieste per Llorente! 7 offerte, in Italia pressing del Benevento - Claudio_DjTony : RT @GianniJ08: Ieri sera abbiamo avuto conferma che anche Criscitiello da Avellino a Sportitalia in fondo in fondo ha un cuore bauscia Si è… - GiG70_kk : RT @GianniJ08: Ieri sera abbiamo avuto conferma che anche Criscitiello da Avellino a Sportitalia in fondo in fondo ha un cuore bauscia Si è… - lizouxoliva : RT @GianniJ08: Ieri sera abbiamo avuto conferma che anche Criscitiello da Avellino a Sportitalia in fondo in fondo ha un cuore bauscia Si è… - 1987_Lorenza : RT @GianniJ08: Ieri sera abbiamo avuto conferma che anche Criscitiello da Avellino a Sportitalia in fondo in fondo ha un cuore bauscia Si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Quante Primavera, caccia alla Coppa Italia: la probabile formazione di mister Aquilani Viola News Dutu: “Dimostrato quanto volevamo questo trofeo. Vittoria dedicata a Commisso”

Il difensore e capitano della Primavera: “C’era grande voglia di riportare la Coppa Italia a Firenze e l’abbiamo dimostrato” Eduard Dutu, capitano della Fiorentina Primavera e protagonista decisivo co ...

Sportitalia – Quasi raggiunto l’accordo tra Napoli e Shakhtar: il club azzurro ha bloccato Matvienko

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune parole in merito al mercato del club Napoli ai microfoni di Sportitalia. Di seguito quanto evidenziato: “Il Napoli ha bloccato Matvienko. La s ...

Il difensore e capitano della Primavera: “C’era grande voglia di riportare la Coppa Italia a Firenze e l’abbiamo dimostrato” Eduard Dutu, capitano della Fiorentina Primavera e protagonista decisivo co ...L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune parole in merito al mercato del club Napoli ai microfoni di Sportitalia. Di seguito quanto evidenziato: “Il Napoli ha bloccato Matvienko. La s ...