Sport: la giurisprudenza della FIFA darà ragione a Messi sul contratto (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia dell’addio di Lionel Messi al Barcellona ha sconvolto il mondo del calcio ma soprattutto fa interrogare su come l’argentino lascerà il club. Da un lato, la clausola di uscita esercitabile entro il 10 giugno – termine ovviamente sballato dal lockdown; dall’altro la clausola rescissoria nel contratto di Messi, che può andar via a fronte di un’offerta da 700 milioni. Giocatore e società sono su due posizioni differenti, ma per il quotidiano Sport la FIFA darà ragione a Messi in caso di eventuale contenzioso. La giurisprudenza del TAS stabilisce che le squadre sono obbligate a concedere il trasferimento nel momento in cui viene richiesto da un’altra squadra, facendo questo diritto ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sport: la giurisprudenza della FIFA darà ragione a Messi sul contratto La giurisprudenza del TAS stabilisce che le… - aurelioebasta : @giusyoni E io conosco più persone attraverso i social, che nella realtà. Perché interagisci prima e più velocement… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport giurisprudenza “Storie Epiche di Sport”: viaggio sportivo e musicale a Verano in Brianza MBnews “Storie Epiche di Sport”: viaggio sportivo e musicale a Verano in Brianza

Storie Epiche di Sport” vede la partecipazione del giornalista Sky Fabio Tavelli insieme al cantautore Andrea Parodi accompagnato da Paolo Ercoli al mandolino, dobro e pedal steel e Raffaele Kohler al ...

CONSULTA BOCCIA I RICORSI, SI' A REFERENDUM, E A ELECTION DAY 20 E 21 SETTEMBRE

ROMA - Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall’Associazi ...

Storie Epiche di Sport” vede la partecipazione del giornalista Sky Fabio Tavelli insieme al cantautore Andrea Parodi accompagnato da Paolo Ercoli al mandolino, dobro e pedal steel e Raffaele Kohler al ...ROMA - Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall’Associazi ...