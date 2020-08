Spinelli: "Lascio il Livorno, venerdì chiudiamo la trattativa" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Livorno - "Noi abbiamo finito con il Livorno , venerdì chiudiamo. Si stanno parlando le banche e venerdì finalmente abbiamo concluso" . Lo ha detto all'ANSA il presidente del Livorno Aldo Spinelli che ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - LIVORNO, 26 AGO - "Noi abbiamo finito con il Livorno, venerdì chiudiamo. Si stanno parlando le banche e venerdì finalmente abbiamo concluso". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Livorno Al ...LIVORNO Dopo un libanese, uno spagnolo e un americano, adesso si torna in Italia. Per una trattativa che si è aperta ma non si sa dove andrà a finire. L’ultima voce di questa estate sulla cessione del ...