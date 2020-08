Spettacolare ma gelido. "Tenet" di Nolan delude (molto) le attese - (Di mercoledì 26 agosto 2020) Maurizio Acerbi Un grande cast non salva il film del regista di culto. Bello visivamente ma criptico «Non è il tempo il problema. Uscirne vivi, quello è il problema». La frase pronunciata da Robert Pattinson sintetizza perfettamente l'esperienza, di un comune spettatore, davanti a questo Tenet (titolo palindromo di derivazione enigmistica latina e chiave di lettura del film), firmato da Christopher Nolan, l'atteso blockbuster che dovrebbe rilanciare il cinema del post lockdown. Peccato che cerchi di farlo con una trama così enigmatica, ricca di spiegoni pseudo-scientifici (che, in realtà, subisci sempre con la sensazione di chi non ci stia comunque capendo un tubo), da far impallidire i già complicati protocolli sicurezza anti Covid. Non dipende da voi. Un film di Nolan, in ... Leggi su ilgiornale

