Spallanzani, vaccino anti Covid: oggi ‘dose’ per altri 2 volontari (Di mercoledì 26 agosto 2020) Prosegue la sperimentazione del vaccino anti Covid all’ospedale Spallanzani di Roma. oggi il vaccino tutto italiano è stato infatti inoculato ad altri 2 volontari. La campagna sperimentale sull’uomo è partita lunedi 24 agosto e vede la partecipazione attiva di 90 volontari, anche se le domande pervenute per candidarsi sono state molto numerose. L’obiettivo è quello di arrivare, entro la primavera del prossimo anno, alla verifica della sicurezza e dell’efficacia del vaccino. Leggi anche: Spallanzani e i commenti ‘vili e ingenerosi’ dei no vax. D’Amato: ‘Chi attacca l’Istituto attacca l’Italia’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ilfoglio_it : Le invettive di Vasco Rossi contro i negazionisti. La prudenza suggerita da Fedez. La rivolta pro mascherina sul va… - TizianaFerrario : C’è chi fa il gradasso e chi si mette al servizio degli altri con coraggio come questa donna che sceglie di sperim… - lucianonobili : Roma sprofonda nel degrado ma ha anche motivi di orgoglio. Un immenso grazie allo #Spallanzani, a chi lo guida e a… - TestPerTutti : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ippolito: per vaccino Spallanzani 6 mesi per arrivare a regime #coronavirus - CorriereCitta : Spallanzani, vaccino anti Covid: oggi ‘dose’ per altri 2 volontari -