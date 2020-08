Sorriso e dito medio alzato: il manifesto funebre della signora Irma, morta a 84 anni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Anche dall'aldilà ha salutato tutti col Sorriso e... col dito medio alzato. Il manifesto funebre della signora Irma, scomparsa il 18 agosto all'età di 84 anni, non è uno scherzo. Quella nella foto è proprio lei. A scegliere l'immagine un tantino irriverente sono stati i familiari di Irma, che hanno spiegato: "Abbiamo scelto questa foto perché la mamma era così, se ne fregava di tutto e tutti. Una gran donna nata nel periodo sbagliato per la sua apertura mentale". La donna viveva a Spadarolo, nel Riminese. La foto è diventata virale. Leggi su iltempo

Sulle bizzarie del popolo romagnolo, la pagina Facebook “Matti di Rimini” ha costruito il suo successo (quasi 55mila utenti), ma l’ultima che hanno trovato e pubblicato ha superato i confini della Rom ...

