"Sono naziskin, omofobo, antisemita": il caso del candidato alle amministrative di Fondi (Di mercoledì 26 agosto 2020) “naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita”. Si definisce così nella sua biografia social Christian D’Adamo, 32enne di Fondi (Latina) candidato a consigliere comunale per le prossime elezioni amministrative del comune laziale all’interno della lista “Giulio Mastrobattista sindaco” di Fratelli d’Italia. Un caso, quello di D’Adamo, che sta facendo discutere.Sui social il candidato, di professione pizzaiolo, si fa ritrarre in pose che lo ritraggono mentre fa il saluto romano, tra busti del Duce e fasci littori. La sua candidatura ha fatto insorgere la locale sezione dell’Anpi, che ha chiesto al candidato ... Leggi su huffingtonpost

