“Sono gemelli”. Tiziano Ferro, mai visto il fratello Flavio? Ha 29 anni e sono due gocce d’acqua (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tiziano Ferro non ha solo dimostrato di essere un artista dal talento sconfinato, nel corso degli anni è emersa anche la sua bontà d’animo e l’empatia che coltiva verso il prossimo. Eppure durante la sua giovinezza non è stato presente con i suoi genitori ai quali è molto affezionato e che, ora, frequenta spesso nonostante l’oceano lo separi dalla sua terra natia: la città di Latina, a pochi chilometri da Roma. Durante un’intervista il cantautore ha cercato d’interpretare quel comportamento, adottato in passato nei confronti della sua famiglia. “(…) Senza volerlo, sono stato spietato nei loro confronti. Li ho obbligati alla mia assenza per lunghi periodi e questo li faceva soffrire. Non l’ho fatto da ... Leggi su tuttivip

theshadowofswan : Ditemi se non è destino.. sono gemelli e la mia prima canzone è stata Fake Love Chiuso per chiusura - GabryLewis : @caotica1989 Io sono gemelli ?????????????? - RobertoGranai : @GinevraCardinal Buongiorno Ginevra io sono Gemelli ciao Bob - stqrprincess : @SarcasticSoIo @lightsskywalker promettimi di non svenire se ti dico che sono gemelli - fIowwwer : @monamjour anche io sono gemelli segnalo sull’agenda count me as one of them -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono gemelli”