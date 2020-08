“Sono alla deriva da 3 giorni, caduto da una nave da crociera”. Il mistero dell’uomo salvato in mare aperto su una tavola da surf (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nessuno ci capisce nulla riguardo il mistero dell’uomo inglese, salvato in mare dalla guardia costiera spagnola, che sosteneva di trovarsi alla deriva da tre giorni dopo essere caduto da una nave da crociera. Attorno alle 2 del pomeriggio di lunedì 24 agosto, il naufrago è stato avvistato al largo, a dieci miglia a sud ovest di Marbella, dallo staff di uno yacht, Estelar, che ha immediatamente chiamato i soccorsi, provvedendo nel frattempo, a sostenere e rincuorare l’uomo. Era completamente vestito, ma agitato, un po’ spaventato e infreddolito, e si era aggrappato, non è ben chiaro come, a una tavola da surf che durante la sua avventura in mare, ... Leggi su caffeinamagazine

