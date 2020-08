Sondaggio: per il 56% dei votanti è il Manchester City la destinazione migliore per Messi (Di giovedì 27 agosto 2020) Questi i risultati del Sondaggio: “Secondo voi, quale sarebbe la destinazione migliore per Messi?” Il City per ritrovare Guardiola (56%) L’Inter per un grande ciclo (37%) Il Psg ancora con Neymar (7%) Foto: Twitter Barcellona L'articolo Sondaggio: per il 56% dei votanti è il Manchester City la destinazione migliore per Messi proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

