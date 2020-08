Sondaggi politici elettorali oggi 26 agosto 2020: in Campania il governatore uscente De Luca doppia lo sfidante Caldoro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 26 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – De Luca vola negli ultimi Sondaggi politici elettorali realizzati in vista delle Regionali in Campania, in programma il 20 e 21 settembre. L’ultima rilevazione, realizzata da Winpoll-Cise per il Sole 24 Ore, infatti, dà il governatore uscente in testa di diversi punti sui suoi sfidanti, primo fra tutti Stefano Caldoro, esponente del centrodestra. Secondo il Sondaggio, infatti, De Luca è accreditato al 58,6 per cento, mentre Caldoro ... Leggi su tpi

LuciaLaVita1 : RT @GarauSilvana: @LaNotiziaTweet Il si e' in forte vantaggio e i politici fancaxxisti hanno paura di essere proprio loro ad essere mandati… - Rec0veraty : @Yi_Benevolence Vincerà il #SI fatevene una ragione. - Cambiodestinaz2 : RT @PoveraMa: Ragazzi vi comunico che i #sondaggi politici esistono e sono in mezzo a noi! Stamani una gentile signora mi ha fatto domande,… - Rec0veraty : @borghi_claudio @HuffPostItalia Senza giri di parole, inutile illudersi vincerà il #SI ?? - PaoloRonk : Quando i sondaggi almeno andranno in pareggio molti politici si sbilanceranno per #IoVotoNO ché ora si vergognano t… -