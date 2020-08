Sondaggi politici Analisi Politica: la Lega è Salvini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sondaggi politici Analisi Politica: la Lega è Salvini Due elettori su tre votano Lega solo perché a guidarla c’è Matteo Salvini. A sostenerlo sono i Sondaggi politici di Analisi Politica per Libero Quotidiano. Il dato conferma il ruolo centrale che occupa Salvini all’interno del suo partito, ormai plasmato a sua immagine e somiglianza. D’altronde, Salvini è riuscito ad inserire il suo cognome all’interno del nome del partito che di fatto è diventato Lega per Salvini Premier. Nomen omen. Non è un caso quindi che chi vota Carroccio lo fa perché ... Leggi su termometropolitico

Investireoggi : Sondaggi politici Referendum 20-21 settembre: le ragioni del sì e del no, si va verso un plebiscito… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 26 agosto 2020: in Campania il governatore uscente De Luca doppia lo sfidante Cal… - LuciaLaVita1 : RT @GarauSilvana: @LaNotiziaTweet Il si e' in forte vantaggio e i politici fancaxxisti hanno paura di essere proprio loro ad essere mandati… -