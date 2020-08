Sky - Più di mille tifosi per il triangolare: Napoli e istituzioni lavorano per aumentare la capienza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riportato le ultime da Castel di Sangro, riguardo la possibilità di vedere aumentare i tifosi presenti allo stadio per il triangolare degli azzurri contro Castel di Sangro e l'Aquila: "A ... Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : Buon 90° compleanno Sean Connery: film più belli interpretati dall'attore. FOTO - SkyTG24 : Coronavirus, è record di tamponi: 93.529. La Lombardia è la regione con più positivi. DATI - SkyTG24 : Giornata internazionale del cane, le razze più note e curiose a quattro zampe. FOTO - massimodigrande : @PaoloCond stavo dicendo alla mia compagna che non si ascolta più rock e che non ci sono più band, poi su sky arte… - DilectisG : RT @tuttonapoli: Sky - Più di mille tifosi per il triangolare: Napoli e istituzioni lavorano per aumentare la capienza -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Più Scemo e più Scemo 2 | Foto | News CINEblog.it