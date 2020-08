‘Siamo stanchi, i risultati dei tamponi tardano ad arrivare’. E’ caos nel centro d’accoglienza, gli immigrati protestano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tensioni nel centro accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa. Da questa mattina, dalle 7:30 circa, si sono vissuti momenti di agitazione all’interno della struttura. Alcuni immigrati – risultati negativi al secondo tampone e in attesa del risultato del terzo – hanno dato in escandescenza e hanno preteso di uscire dalla struttura. Tutto questo perché stanchi della quarantena e dei ritardi dei risultati dei tamponi. Sulla vicenda è intervenuta la vice sindaco di Rocca di Papa Veronica Cimino che chiede l’immediato trasferimento di tutti i positivi del centro. ‘Esigo massima collaborazione degli organi sovracomunali preposti alla sicurezza, a cominciare dalla Prefettura, che gestisce Mondo Migliore. Siamo in attesa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

