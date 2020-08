"Si rifiuta di indossarla". Papa Francesco e la mascherina: ora dategli del "negazionista" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Papa Francesco continua a rifiutare la mascherina. Lo scrive Il Messaggero, secondo cui il Pontefice si prepara alla ripresa delle udienze generali, che però intende svolgere senza indossare la protezione sul viso, mentre per tutti gli altri sarà ovviamente obbligatoria. Chissà se qualcuno darà del “negazionista” al Papa, che evidentemente non sembra credere nell'utilità della mascherina se si rifiuta di indossarla. La buona notizia per il Vaticano è che sta per terminare la fase del lockdown: i pellegrini, i gruppi parrocchiali, i novelli sposi potranno tornare ad ascoltare il Pontefice direttamente dal vivo. Naturalmente i posti saranno limitati per i primi tempi: solo ad alcune ... Leggi su liberoquotidiano

