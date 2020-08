Si affaccia dalla finestra di casa e vede un canneto in fiamme: agente libero dal servizio fa evacuare la palazzina (Di mercoledì 26 agosto 2020) libero dal servizio, un agente della Polizia di Stato del commissariato di Velletri, stanotte, attratto da uno strano rumore proveniente dall’esterno, si è affacciato dalla finestra della sua abitazione e si è accorto di un incendio che si stava sviluppando in un canneto proprio lì vicino. A quel punto senza perdere un secondo ha telefonato immediatamente alla Sala Operativa della Questura per chiedere l’intervento urgente dei vigili del fuoco. Sceso in strada, è entrato nello stabile prospicente il canneto facendo evacuare tutti i presenti e verificando personalmente che tutti gli appartamenti fossero vuoti. Una volta messe in sicurezza le persone, ha provveduto a far spostare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Si affaccia dalla finestra di casa e vede un canneto in fiamme: agente libero dal servizio fa evacuare la palazzina http… - CorriereCitta : Si affaccia dalla finestra di casa e vede un canneto in fiamme: agente libero dal servizio fa evacuare la palazzina - H0LYJAEJ : lol ero in coda in autostrada e mia sorella ha messo il cd dei bangtan e dalla macchina affianco si affaccia una ra… - ambasciatore_9 : Conte finalmente risolve il tutto con la promessa di niente più fughe di notizie, poi si affaccia dalla finestra e.… - azpuita : New post (Ragazzo vola giù dalla balaustra che si affaccia sul porto: momenti di paura a Castro) has been published… -

Ultime Notizie dalla rete : affaccia dalla Si affaccia dalla finestra di casa e vede un canneto in fiamme: agente libero dal servizio fa evacuare la palazzina Il Corriere della Città Festa a Passirano, il parroco don Gigi Guerini torna a casa dopo 5 mesi col Coronavirus

Dopo un calvario lungo 5 mesi don Luigi Guerini, parroco di Passirano, Monterotondo e Camignone nel Bresciano, è tornato a casa. “Ho rischiato di morire almeno cinque volte”, ha detto il sacerdote, ch ...

Un campione dallo stile libero Ecco Magnini nei panni di scrittore

Nuova settimana e nuovo appuntamento con l’iniziativa Aperitivo d’Autore, giunta alla sua quarta edizione. Quest’anno le presentazioni dei libri hanno come location la terrazza Della Cira in viale Tri ...

Dopo un calvario lungo 5 mesi don Luigi Guerini, parroco di Passirano, Monterotondo e Camignone nel Bresciano, è tornato a casa. “Ho rischiato di morire almeno cinque volte”, ha detto il sacerdote, ch ...Nuova settimana e nuovo appuntamento con l’iniziativa Aperitivo d’Autore, giunta alla sua quarta edizione. Quest’anno le presentazioni dei libri hanno come location la terrazza Della Cira in viale Tri ...