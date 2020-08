Serie D, il Lavello pensa alla strana coppia: Moggi e Zeman lavoreranno insieme? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Lavello, club che milita in Serie D, potrebbe essere l’artefice di una particolare coppia. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il prossimo allenatore della società sembrerebbe essere il figlio di Zdenek Zeman, Karel, che nella passata stagione ha allenato il Messina. insieme a lui, nelle vesti di consigliere del club vista la squalifica federale attraverso cui gli è preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc, potrebbe esserci niente di meno che Luciano Moggi. L’idea è stata di Vincenzo Caputo, da poco divenuto presidente della società lucana. Dall’entourage del club gialloverde non è ancora trapelata l’ufficialità della notizia, ma nemmeno è stata smentita. Almeno per il ... Leggi su sportface

