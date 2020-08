Serie C, Perugia: ufficiale, Fabio Caserta è il nuovo allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Perugia, dopo la retrocessione nel campionato di Serie C, inizia un nuovo progetto. E’ ufficiale, Fabio Caserta è il nuovo allenatore, come conferma il comunicato ufficiale. “A.C. Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra a Fabio Caserta fino al 30 giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione”. Caserta è nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre del 1978. Ha alle spalle una carriera da calciatore iniziata con la maglia dell’A.C. Locri e proseguita con quella del Catania in B, con la quale ottiene anche una promozione in massima Serie ... Leggi su calcioweb.eu

RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Serie C, Fabio Caserta è il nuovo tecnico del #Perugia per le prossime due stagioni - _SiGonfiaLaRete : Serie C, Fabio Caserta è il nuovo tecnico del #Perugia per le prossime due stagioni - TCFemminile : #Calciomercato Serie C: Doppio colpo per l'#Arezzo L'Arezzo comunica l'arrivo di Maria Giulia Tuteri (foto) cent… - sportli26181512 : #Perugia, ufficiale: il nuovo allenatore è Caserta: L'ufficialità dalla società, rinnovo automatico in caso promozi… - Cefalunews : Serie C - Perugia, il nuovo allenatore è Fabio Caserta: è ufficiale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Perugia Trapani, ricorso respinto: la serie B resta a 20 e il Perugia in C Corriere dell'Umbria SALERNITANA: chi è Norbert Gyomber, il difensore che interessa ai granata

Priorità alla difesa, questo sembra essere l’obbiettivo principale in questa fase di mercato estivo granata 2020/2021. Dopo infatti l’arrivo di Veseli dall’Empoli, tanti sono i nomi di difensori accos ...

Ufficiale: Fabio Caserta nuovo allenatore del Perugia Calcio

PERUGIA – Il Perugia Calcio ha comunicato di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra a Fabio Caserta fino al 30 giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione. Caserta è ...

Priorità alla difesa, questo sembra essere l’obbiettivo principale in questa fase di mercato estivo granata 2020/2021. Dopo infatti l’arrivo di Veseli dall’Empoli, tanti sono i nomi di difensori accos ...PERUGIA – Il Perugia Calcio ha comunicato di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra a Fabio Caserta fino al 30 giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione. Caserta è ...