Serie C, gironi invariati: gare rinviabili per il Coronavirus ad una condizione (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Lega Pro ha dettato le linee guida per la prossima stagione di Serie C.Il minore dei campionati professionistici avrà inizio il 27 settembre. Quel che è certo è che i gironi rimarranno tre e qualsiasi tipo di rivoluzione è stata rinviata al prossimo anno. Non è ancora nota, invece, la composizione di tali gironi né il calendario, che verrà sorteggiato il 10 settembre. A definire i dettagli il Consiglio direttivo della Lega Pro, riunitosi ieri. Quest’ultimo si è espresso, inoltre, sui provvedimenti da attuare in caso di positività al Coronavirus da parte di un numero cospicuo di giocatori di una stessa squadra. Di seguito il comunicato ufficiale.“Si è svolto oggi pomeriggio in video conferenza il Consiglio ... Leggi su mediagol

Mediagol : #SerieC, gironi invariati: gare rinviabili per il Coronavirus ad una condizione - Lucaplace1 : @SantucciFulvio Per passare i gironi, dipende soprattutto in che gruppo si capita. Se sarà il solito girone inferna… - aves_giove : RT @Delirio897J: Conte presentato come un dio, il più pagato della Serie A, mercato ricco fatto sulle sue idee, fuori ai gironi UCL, perde… - frank_catania : RT @Delirio897J: Conte presentato come un dio, il più pagato della Serie A, mercato ricco fatto sulle sue idee, fuori ai gironi UCL, perde… - MarioGobbor : RT @Delirio897J: Conte presentato come un dio, il più pagato della Serie A, mercato ricco fatto sulle sue idee, fuori ai gironi UCL, perde… -