Selvaggia Lucarelli contro Alberto Zangrillo: “Diagnosi sbagliate fatte al telefono” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli attacca Alberto Zangrillo, il primario del San Raffaele di Milano che è tra coloro che – nell’ambito degli esponenti della scienza – tende a effettuare una narrazione del coronavirus meno grave di altri. La blogger analizza la situazione di Flavio Briatore, che si è rivolto proprio a Zangrillo, e la mette in relazione a un altro paziente di fiducia del medico, vale a dire il conduttore Nicola Porro. A entrambi, infatti, il primario avrebbe fatto soltanto una diagnosi al telefono in cui parlava di un semplice raffreddore: i due, invece, hanno poi manifestato la positività al coronavirus. Leggi su sportface

