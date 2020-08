Se l’Ai scopre 50 nuovi pianeti scavando nei dati della Nasa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un nuovo metodo di validazione basato sul machine learning, ideato dall’università britannica di Warwick, promette di velocizzare (e confermare) l’analisi delle “candidature” osservate e raccolte dai telescopi spaziali, permettendo così agli esperti di concentrarsi sui pianeti... Leggi su repubblica

pennililla : RT @rep_tecno: Se l’Ai scopre 50 nuovi pianeti scavando nei dati della Nasa - repubblica : RT @rep_tecno: Se l’Ai scopre 50 nuovi pianeti scavando nei dati della Nasa - rep_tecno : Se l’Ai scopre 50 nuovi pianeti scavando nei dati della Nasa - FrankSfarzo : Dopo aver deciso che #Briatore è ricoverato x #COVID19 l'espresso scopre 'stranezze', tipo che NON è in reparto co… - AquilaN30811108 : Perché non fanno l’autopsia ai morti di Covid 19???? Forse che la diagnosi sia diversa, e si scopre l’inganno????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : l’Ai scopre Beirut, rabbia e riscatto nel Ground Zero libanese: «Ci risolleveremo» Corriere della Sera