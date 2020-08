Se hai la tosse non ti faranno votare. Le direttive del governo per le regionali: oltre la psicosi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se hai 37,6 non puoi votare. Se hai la tosse o il catarro, devi girare alla larga dai seggi elettorali. Anche se non è Covid. Sono le regole stabilite dal governo per disciplinare le operazioni di voto e varranno per il turno del 20 e 21 settembre. Le prefetture nei giorni scorsi hanno ricevuto un protocollo sanitario firmato dai ministri di Interno e Salute. Sempre sotto dettatura del Comitato tecnico scientifico. Nel primo paragrafo si spiega come dovranno essere allestiti i seggi. Cioè, in maniera tale che ci siano due percorsi distinti di entrata e uscita; che non siano favoriti assembramenti; che si possa rispettare la distanza interpersonale di un metro tra le persone e di due metri tra votante e scrutatori. I seggi dovranno essere sanificati prima delle operazioni di voto, durante, e al termine della giornata. Per ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : hai tosse Hai la febbre o la tosse? Non puoi votare alle Regionali e al referendum ilGiornale.it Hai la febbre o la tosse? Non puoi votare alle Regionali e al referendum

Quando il consulente del ministro Speranza Walter Ricciardi se ne era uscito con quel "Se aumentano i contagi, elezioni e scuola a rischio", in molti avevano realmente temuto di veder rimandare ancora ...

Allarme a Treviso, la provincia con il più alto tasso di positivi al Covid

Casi in aumento nella Regione Veneto dove da martedì 25 agosto potranno effettuare il tampone anche coloro che abbiano una temperatura superiore ai 37,5, tosse e difficoltà respiratoria TREVISO. L’esp ...

Quando il consulente del ministro Speranza Walter Ricciardi se ne era uscito con quel "Se aumentano i contagi, elezioni e scuola a rischio", in molti avevano realmente temuto di veder rimandare ancora ...Casi in aumento nella Regione Veneto dove da martedì 25 agosto potranno effettuare il tampone anche coloro che abbiano una temperatura superiore ai 37,5, tosse e difficoltà respiratoria TREVISO. L’esp ...