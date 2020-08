Scuole, Meloni all’attacco del governo: “Scandaloso, a pochi giorni dalla riapertura brancola ancora nel buio” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “A pochissimi giorni dalla riapertura dell’anno scolastico il governo ancora brancola nel buio, abbiamo provato con Fdi e gli altri partiti dell’opposizione a collaborare per garantire la riapertura in sicurezza, perché in tutto il resto d’Europa le Scuole sono già riaperte. Ma il ministro Azzolina non aveva altre idee che spendere centinaia di milioni di euro per inutili banchi a rotelle. E’ un governo scandaloso che non sa che cosa fare”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Bari, con il candidato del centrodestra Raffaele Fitto. L'articolo Scuole, Meloni all’attacco del ... Leggi su ilfattoquotidiano

lauraboldrini : Per fare notizia Salvini è pronto a tutto tranne che a offrire soluzioni. Oggi paragona le scuole da riaprire in… - Noovyis : (Scuole, Meloni all’attacco del governo: “Scandaloso, a pochi giorni dalla riapertura brancola ancora nel buio”) P… - clalurid74 : @fattoquotidiano Qualcuno spieghi alla meloni che le scuole pubbliche stanno già comunicando alle famiglie. - Palermitanos : RT @fattoquotidiano: Scuole, Meloni all’attacco del governo: “Scandaloso, a pochi giorni dalla riapertura brancola ancora nel buio” https:/… - fattoquotidiano : Scuole, Meloni all’attacco del governo: “Scandaloso, a pochi giorni dalla riapertura brancola ancora nel buio” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Meloni Scuole, Meloni all’attacco del governo: “Scandaloso, a pochi giorni dalla riapertura brancola… Il Fatto Quotidiano Scuole, Meloni all’attacco del governo: “Scandaloso, a pochi giorni dalla riapertura brancola ancora nel buio”

E’ un governo scandaloso che non sa che cosa fare”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Bari, con il candidato del centrodestra Raffaele Fitto. In queste settimane di pandemia noi ...

Meloni (Fratelli d’Italia): “Azzolina non aveva altre idee che spendere milioni di euro per banchi a rotelle inutili”

Abbiamo provato in ogni modo con Fratelli d’Italia e gli altri partiti d’opposizione a collaborare per garantire una riapertura in sicurezza perché in tutto il resto d’Europa le scuole sono ...

E’ un governo scandaloso che non sa che cosa fare”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Bari, con il candidato del centrodestra Raffaele Fitto. In queste settimane di pandemia noi ...Abbiamo provato in ogni modo con Fratelli d’Italia e gli altri partiti d’opposizione a collaborare per garantire una riapertura in sicurezza perché in tutto il resto d’Europa le scuole sono ...