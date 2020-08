Scuola, venerdì arrivano i nuovi banchi singoli. De Caro chiede assunzioni e 200 milioni extra per i trasporti (Di mercoledì 26 agosto 2020) È in corso il vertice via web tra governo ed enti locali: si deve anche sciogliere il nodo mascherine. Sileri: «Da indossare entro il metro di distanza» Leggi su ilsecoloxix

lucianonobili : Meritare l’Europa. Per questo abbiamo fatto nascere questo governo, per impedire a Salvini e Meloni di portarci fuo… - Agenzia_Ansa : #Scuola, #Azzolina: +70mila tra prof e Ata per la #ripartenza'. #Arcuri: ' Da venerdì distribuzione dei #banchi mo… - TerryEmpyre : RT @LaStampa: Scuola, venerdì arrivano i nuovi banchi singoli. De Caro chiede assunzioni e 200 milioni extra per i trasporti - IoFausto : @fausto_delfini e certo e la foto è uscita oggi - Danae0308 : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, #Azzolina: +70mila tra prof e Ata per la #ripartenza'. #Arcuri: ' Da venerdì distribuzione dei #banchi monopost… -

