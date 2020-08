Scuola, Toti: «No alle mascherine durante le lezioni, mancano pochi giorni e il governo latita» (Di mercoledì 26 agosto 2020) «mancano 20 giorni all’inizio della Scuola e ancora si naviga nel buio dell’inconcludenza di questo governo, che ha avuto mesi per decidere per poi ritrovarsi all’ultimo senza soluzioni. Risposte chiare e immediate. È quello che le Regioni, compatte come sempre sui temi che riguardano la vita delle persone, chiedono all’esecutivo per la riapertura delle scuole. Le famiglie, il personale scolastico e i nostri bambini e ragazzi meritano di sapere e di riprendere l’anno scolastico». Lo afferma in un post su Fb il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Toti: il governo deve dare risposte «Ecco cosa chiediamo al governo: i tempi dell’assegnazione del personale aggiuntivo (docenti e Ata) di ... Leggi su secoloditalia

