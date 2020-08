Scuola, tensioni su aule e trasportiNuovo vertice Governo-Regioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sul tavolo le prescrizioni sanitarie e il trasporto pubblico. Toti: "No a mascherine in classe". Dal Mit le prime indicazioni per l'utilizzo degli Scuolabus. Crisanti: "Chi ha febbre 37,1 non dovrebbe entrare". Morani: "Il 14 settembre riapertura, ma non tutto sarà subito a regime" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Scuola, tensioni su aule e trasportiNuovo vertice Governo-Regioni - Affaritaliani : Scuola, tensioni su aule e trasporti. Nuovo vertice Governo-Regioni - RenataLeuco : @minimalproc Gli spalti sono vuoti, le discoteche si sono ri-chiuse, le spiagge sono sempre all'aria aperta e il ca… - minimalproc : Calcio si, scuola no; discoteche si, scuola no; spiagge si, scuola no, cazzeggio si, scuola no. La scuola non è un… - FabioPrestel : @orizzontescuola Se la scuola non dovesse ripartire forse inizieranno tensioni sociali, soprattutto quando, come al… -