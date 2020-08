Scuola significa anche bus pieni, le Regioni al governo: 'Sciogliere il nodo trasporto pubblico' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per le Regioni è quello dei trasporti il nodo da Sciogliere in vista della riapertura delle scuole o si rischia "il caos, non ce la facciamo". Questa, a quanto si apprende, la preoccupazione espressa ... Leggi su globalist

