Scuola, salta per il momento l’accordo Stato-Regioni. Governatori sulle barricate: il nodo è sui trasporti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto) Fumata nera sulle linee guida per la ripartenza della Scuola. Oggi, 26 agosto, i ministri Francesco Boccia (Affari Regionali), Lucia Azzolina (Istruzione), Roberto Speranza (Salute) e Paola De Micheli (trasporti) si sono riuniti in videoconferenza con le Regioni e gli enti locali. Senza però trovare una quadra. All’incontro hanno partecipato anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il commissario Domenico Arcuri e il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. Per i comuni erano presenti il presidente dell’Anci Antonio Decaro e per le province il presidente Upi Michele de Pascale. Dalle giunte regionali, invece, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte), Attilio Fontana (Lombardia), Marco Marsilio (Abruzzo), ... Leggi su open.online

alarico999 : RT @VNotKind: @Natalia62151318 @morrisQan ritirate i figli da scuola e il sistema salta capite zero - ilpunkrazio : Test per gli insegnanti prima della ripresa della scuola e poi salta fuori che è facoltativo, che molti medici di b… - VNotKind : @Natalia62151318 @morrisQan ritirate i figli da scuola e il sistema salta capite zero - cyphvrkiller : ma se jeongin salta scuola chi gli firma la giustifica? - ErosMGHope : @Flik85141015 @vfeltri @mariogiordano5 @matteosalvinimi @VittorioSgarbi Ai primi sintomi di un semplice raffreddore… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola salta Scuola, salta per il momento l’accordo Stato-Regioni. Governatori sulle barricate: il nodo è sui trasporti Open Scuola e coronavirus. Alcune domande

Nel bailamme del rientro a scuola previsto per il prossimo metà settembre, abbiamo una serie di dubbi per i quali non abbiamo trovato soddisfacente risposta nelle circolari e posizioni ufficiali dei r ...

Organico aggiuntivo “Covid” del personale scolastico: un vero bluff

BARI – “Ricominciare così è un azzardo. Come temevamo, le risorse sono poche e il tempo per adeguarsi alle misure di sicurezza risicato: gli uffici territoriali e le scuole stanno facendo i salti mort ...

Nel bailamme del rientro a scuola previsto per il prossimo metà settembre, abbiamo una serie di dubbi per i quali non abbiamo trovato soddisfacente risposta nelle circolari e posizioni ufficiali dei r ...BARI – “Ricominciare così è un azzardo. Come temevamo, le risorse sono poche e il tempo per adeguarsi alle misure di sicurezza risicato: gli uffici territoriali e le scuole stanno facendo i salti mort ...