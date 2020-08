Scuola, preparativi per la riapertura presso il convitto Umberto Primo di Torino: “Con mille alunni organizzazione complicata” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Stiamo preparando le aule, l’accoglienza in Primo luogo per gli alunni e stiamo rispettando tutte le norme che il ministero dice di rispettare. Stiamo completando i lavori per l’apertura di un ulteriore ingresso che ci dovrebbe permettere di avere degli ingressi meno faticosi, per qui ci sono mille alunni che devono entrare” Così Giulia Guglielmini, rettrice del convitto Umberto Primo. L'articolo Scuola, preparativi per la riapertura presso il convitto Umberto Primo di Torino: “Con mille alunni organizzazione complicata” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Rettrice: "Qui ci sono 1000 alunni, situazione organizzativa complicata" ...

Ritorno a scuola ai tempi del coronavirus: le tappe

Manca una settimana al ritorno a scuola con i recuperi a partire dal primo settembre. Nonostante i rischi sui possibili focolai e le incertezze degli esperti del Comitato tecnico scientifico, dal mini ...

