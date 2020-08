Scuola, lo scontro Stato-regioni sulle mascherine allontana l’accordo. Si media sui trasporti. De Micheli: «Aspettiamo proposte dai governatori» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto) Settimana di incontri cruciali sulla Scuola. Il governo accelera sulle linee guida per la riapertura: oggi, 26 agosto, i ministri Francesco Boccia (Affari Regionali), Lucia Azzolina (Istruzione), Roberto Speranza (Salute) e Paola De Micheli (trasporti) si sono riuniti in videoconferenza con le regioni e gli enti locali. All’incontro partecipano anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il commissario Domenico Arcuri e il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. Per i comuni sono presenti il presidente dell’Anci Antonio Decaro e per le province il presidente Upi Michele de Pascale. Dalle giunte regionali, invece, ci sono Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte), Attilio Fontana (Lombardia), Marco ... Leggi su open.online

Non sono bastati i 20 mila insegnanti e collaboratori scolastici in più (oltre ai 50 mila già promessi) messi sul piatto dalla ministra Lucia Azzolina a placare l’ansia dei governatori in vista della ...

