Scuola, le linee guida del Mit per i trasporti pubblici: poche le deroghe al metro di distanza (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – Ieri sono state diffuse le linee guida del Mit per la scuola. Queste le (poche) deroghe al distanziamento di un metro a bordo del mezzo: Leggi su dire

Agenzia_Dire : #Scuola, per il @mitgov resta la regola del metro di distanza sui trasporti pubblici: le deroghe sono poche. E la f… - PinnaPinn : @themax82 @ricpuglisi Bè sì, la parola scuola è stata fin troppo pronunciata, peccato che ancora oggi le linee guid… - GToccafondi : RT @GToccafondi: #Scuola Unica strada è modificare linee guida del CTS. Affittando tendoni e teatri o acquistando banchi con o senza ruote… - serpicofra : ??? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA La #scuola è pronta per riaprire malgrado insulti e fake news #Azzolina ha mantenu… - GcColombo : RT @GHINODITACCO18: A una settimana dall’inizio della scuola ci sono 80.000 cattedre vacanti, mancano gli spazi per garantire il distanziam… -