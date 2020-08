Scuola, le incognite del rientro: dai banchi al termoscanner, cosa c’è da sapere (Di mercoledì 26 agosto 2020) A inizio settembre arriveranno i primi banchi dopo il bando del commissario Arcuri. I test sierologici per chi dovrà tornare a Scuola vanno a rilento. E si discute anche sui viaggi in Scuolabus, non sempre a distanza. Il rientro a Scuola per milioni di persone in Italia, tra personale, docenti e studenti, si avvicina sempre … L'articolo Scuola, le incognite del rientro: dai banchi al termoscanner, cosa c’è da sapere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il rientro a scuola per milioni di persone in Italia, tra personale, docenti e studenti, si avvicina sempre di più. La data del 14 settembre è ormai stata circolata in rosso sui calendari di una ...

