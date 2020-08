Scuola, l?altolà alle Regioni: non potete decidere lo stop (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non sarà una passeggiata il vertice di questa mattina, tra governo e Regioni, sulla riapertura delle scuole e sulla strategia da adottare in caso di contagi di studenti e professori. Pressato... Leggi su ilmessaggero

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Scuola, l'altolà alle Regioni: non potete decidere lo stop - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Scuola, l'altolà alle Regioni: non potete decidere lo stop - angiuoniluigi : RT @serpicofra: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO Scuola, l'altolà alle Regioni: non potete decidere lo stop [LEGGI: - RassegnaZampa : #Scuola, l'altolà alle Regioni: non potete decidere lo stop -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola laltolà Scuola, l’altolà alle Regioni: non potete decidere lo stop Il Messaggero