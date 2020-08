Scuola, incontro tra governo e regioni: ancora nessun accordo su mascherine e trasporti (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro di questa mattina tra governo e regioni. Al centro della riunione le linee guida per la ripartenza delle lezioni e il trasporto. Restano da sciogliere alcuni nodi sanitari sul distanziamento di un metro (negli Scuolabus), la misurazione della temperatura e l’uso della mascherina in classe. Proprio Giovanni Toti, governatore della Liguria e vice presidente della Conferenza delle regioni, ha detto che la contrarieta’ all’uso della mascherina in classe e’ una posizione “ampiamente condivisa dalle regioni“. A quanto si apprende, hanno partecipato al tavolo convocato dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, i ministri dell’Istruzione Lucia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

