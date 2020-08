Scuola, 'fumata nera' nell'incontro ministri-Regioni: resta il nodo dei trasporti | Al vaglio del Cts il distanziamento per classi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nessun accordo definitivo è stato trovato nel vertice tra ministri e Regioni sulla ripartenza della Scuola . Alla riunione non si è infatti trovata un'intesa sul nodo principale per il quale era stata ... Leggi su tgcom24.mediaset

Si è concluso il vertice in videoconferenza sull'avvio dell'anno scolastico con i ministri competenti e con i rappresentanti delle Regioni. Oltre ai governatori, hanno partecipato anche i titolari del ...

Scuola, Ripani: “Governo in affanno su riapertura. Fumata nera incontro Ministri-Regioni”

“Anche il vertice Governo-Regioni di questa mattina si è concluso con un nulla di fatto: ma quando arriveranno delle certezze? La scuola è in lockdown da marzo e mancano meno di 20 giorni al suono del ...

