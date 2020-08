Scuola, Crisanti su La7: “Febbre va misurata a scuola e soglia abbassata da 37,5 a 37,1. Fondamentale vaccino anti-influenzale” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Misurazione omogenea della temperatura a scuola, con abbassamento della soglia da 37,5 a 37,1, vaccino anti-influenzale, utilizzo della mascherina, evitare che i ragazzi provenienti dai focolai vadano a scuola. Sono le quattro regole che, secondo il virologo Andrea Crisanti, sono fondamentali per un ritorno in sicurezza a scuola. Ospite di “In onda” (La7) il direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova spiega: “La temperatura va misurata a scuola e con strumenti uguali per tutte le scuole, se ci vogliamo credere. Non credo che la temperatura misurata in 8 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Adnkronos : Scuola, Crisanti: 'Chi ha febbre 37,1 non dovrebbe entrare' - SkyTG24 : Per #Crisanti, professore di microbiologia all'Università di Padova, le misure adottate non impediscono l'infezione… - Open_gol : Il virologo: «A scuola il metro di distanza non serve a una mazza e le mascherine i bimbi non le metteranno» - AndreaBonturi : RT @ASampierdarena: Crisanti, oggi: 'La febbre va misurata a scuola con strumenti uguali per tutte le scuole. E' chiaro che 37,5 è una sogl… - MASSARIASCENSO1 : RT @fattoquotidiano: Scuola, Crisanti su La7: “Febbre va misurata a scuola e soglia abbassata da 37,5 a 37,1. Fondamentale vaccino anti-inf… -