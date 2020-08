Scuola | Crisanti | ‘Soglia massima di febbre a 37,1° per gli studenti’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Secondo Andrea Crisanti, genetista, c’è un valido motivo per abbassare l’attuale soglia di temperatura corporea massima per gli studenti. Il genetista Andrea Crisanti propone di abbassare la soglia di temperatura corporea cui fare riferimento a Scuola per intraprendere le dovute precauzioni del caso. “Da 37,5° andrebbe abbassata a 37,1° oppure 37,2°. Quello attuale è un … L'articolo Scuola Crisanti ‘Soglia massima di febbre a 37,1° per gli studenti’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

