Scuola, allarme dei medici di base: «C’è una quota preoccupante di docenti che si rifiuta di fare il test» – L’intervista (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Sono partiti da 48 ore e già sorgono le prime preoccupazioni. Le attività di screening per gli insegnanti – stabilite dall’Istituto Superiore di Sanità per il rientro a Scuola – non stanno funzionando come dovrebbero. A inizio settimana, 24 agosto, il medico di medicina generale e vicesegretario della Federazione di categoria Fimmg Domenico Crisarà aveva denunciato i ritardi delle aziende sanitarie territoriali nel rifornire gli studi dei kit. A preoccuparlo ancora di più, però, è il fatto che molti dei docenti si rifiutano di fare i test sierologici sul Coronavirus prima di tornare in classe. «C’è una quota non indifferente di ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : L'allarme dei pediatri: Sulla scuola 'norme confuse, rischiamo di chiedere i tamponi a tutti'. #ANSA #coronavirus… - baldellino : RT @colvieux: #scuola #Germania Le misure Corona non possono essere attuate: i dirigenti scolastici in NRW lanciano l'allarme due settimane… - docdrugztore : RT @colvieux: #scuola #Germania Le misure Corona non possono essere attuate: i dirigenti scolastici in NRW lanciano l'allarme due settimane… - gmerigo : RT @colvieux: #scuola #Germania Le misure Corona non possono essere attuate: i dirigenti scolastici in NRW lanciano l'allarme due settimane… - colvieux : #scuola #Germania Le misure Corona non possono essere attuate: i dirigenti scolastici in NRW lanciano l'allarme due… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola allarme Scuola, allarme dei pediatri: rischiamo di chiedere tampone per tutti Agenzia ANSA Lopalco: “Virus in ripresa, campanello d’allarme per l’avvio della scuola”

Intervista al Prof. Pier Luigi Lopalco Epidemiologo, ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Pisa e coordinatore scientifico della task force della Regione Puglia per l'emergenza ...

Roma, iniziata la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid: "Sarà bene comune"

Sharon Stone ringrazia Nicola Zingaretti: "Grazie Italia per il vaccino bene comune" Sharon Stone ha ringraziato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per aver deciso di rendere pubblico ...

Intervista al Prof. Pier Luigi Lopalco Epidemiologo, ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Pisa e coordinatore scientifico della task force della Regione Puglia per l'emergenza ...Sharon Stone ringrazia Nicola Zingaretti: "Grazie Italia per il vaccino bene comune" Sharon Stone ha ringraziato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per aver deciso di rendere pubblico ...