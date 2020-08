Scuola, al via l’help desk per presidi e docenti: il primo giorno 300 chiamate. Tutti i dubbi, dagli ingressi alla sanificazione fino alle gite (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Pronto? Scusi ma come ci dobbiamo comportare se un alunno è un presunto contagiato da Covid-19? Come si organizza l’ingresso e l’uscita dalla Scuola?”. Dall’altra parte della cornetta telefonica in genere c’è un dirigente scolastico o un docente referente. A rispondere è l’help desk del ministero dell’istruzione messo in campo dal dipartimento per le risorse umane e finanziarie capitanato da Giovanna Boda. Il servizio è partito lunedì e in una sola giornata ha registrato oltre 300 chiamate che hanno trovato le risposte dai funzionari del Miur al telefono ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. A interpellare gli uffici di viale Trastevere sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Da oggi è possibile per tutto il personale scolastico effettuare il test sierologico. E' su base volontaria. #ANSA… - lucfontana : Le misure per impedire il contagio a scuola (via @Corriere) - fattoquotidiano : Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima si… - telecitynews24 : ?? SCIOPERO DEGLI AUTOBUS CIT PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA NEL NOVESE ?? Il nostro servizio [VIDEO]??… - alessiotav : @AzzolinaLucia Se mi fai andare i bambini a scuola con le mascherine x 6 ore ti faccio passare io un bel compleanno… -