Scoperta nuova foiba: resti di 250 persone, oltre 100 sono adolescenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – Un orrore indicibile continua a emergere dalle cavità di una terra martoriata e vilipesa. Là dove gli italiani furono uccisi senza pietà, nel modo più atroce. Un’altra foiba Scoperta, da dove sono stati recuperati dagli speleologi i resti di circa 250 vittime dell’età media di vent’anni. Come rivelato dall’Unione degli Istriani, che ha pubblicato su Facebook una serie di foto a riguardo, il ritrovamento è avvenuto in una cavità naturale nella zona del Kocevski Rog, in Slovenia. Agghiaccianti i particolari emersi dall’analisi antropologica preliminare che ha ordinato la Commissione dello Stato per l’individuazione delle fosse comuni: tra i morti vi sarebbero 5 donne e oltre un centiaio di ... Leggi su ilprimatonazionale

