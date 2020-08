Scaroni “Tifosi sugli spalti? Sono ottimista ma solo con vaccino” (Di mercoledì 26 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Credo che gli stadi riapriranno solo quando ci sarà il vaccino”. Questa la previsione del presidente del Milan Paolo Scaroni sulla nuova stagione della Serie A, che dovrebbe partire il 19 settembre. Il mondo del calcio spera di poter rivedere presto i tifosi sugli spalti, ma l’andamento della pandemia non lascia presagire novità positive nel breve periodo. “Nessuno ha mai vissuto una situazione come quella provocata dal Covid-19 – ha osservato il presidente rossonero in’intervista a Milan Tv – Fin quando non ci sarà il vaccino si potranno trovare delle mezze soluzioni, ma non avremo il pubblico sugli spalti in modo compatto. Ma penso che prima della fine dell’anno il vaccino ci sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

